Calvarese ammette: “Juventus-Inter? Avrei potuto gestire meglio”

In un'intervista al Corriere della Sera, l'ex arbitro Calvarese ha parlato delle sue dimissioni: niente a che fare con Juventus-Inter.

In un'intervista al Corriere della Sera, l'ex arbitro Calvarese ha parlato delle sue dimissioni. Sono legate allo scandalo di Juventus-Inter? "La mia decisione con quel match non c’entra, è determinata da altri elementi. C’era la possibilità di proseguire come arbitro e non solo come Var, ma ho scelto di lasciare per la mia azienda. È stata una decisione sofferta, ma l’ho presa per seguire da vicino la mia azienda di integratori. Vorremmo lavorare con squadre professionistiche e la scelta di dimettermi è stata l’unica percorribile per non incorrere in eventuali conflitti d’interesse. Le polemiche fanno parte del gioco, il clamore mediatico di certe gare amplifica le decisioni. La gestione di Juventus-Inter poteva essere fatta meglio e me ne rammarico, ma non mi fate entrare negli episodi specifici, generebbero ulteriori discussioni che potrebbero essere strumentalizzate, da una o dall’altra squadra o da terzi".