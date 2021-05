Juventus-Inter, la moviola: ok i rigori, dubbi sul rosso a Bentancur

La moviola di Juventus-Inter

TORINO - Di seguito riportiamo la moviola di Juventus-Inter, partita diretta dall'arbitro Gianpaolo Calvarese. Al minuto 12 arriva il primo giallo della gara assegnato a Kulusevski ai danni di Hakimi. Al minuto 22 Calvarese va al VAR per verificare il contatto Darmian-Chiellini ed assegna un rigore giusto ai bianconeri. Altro on field review al minuto 33 in cui il direttore di gara assegna il tiro dal dischetto, stavolta per l'Inter, su un contatto de Ligt-Lautaro Martinez.