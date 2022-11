Da Beep Beep ai baffoni di Bergomi: il web impazzisce dopo Juve-Inter

La Juventus centra la quarta vittoria consecutiva in campionato e finalmente batte una big. Il 2 a 0 inflitto al Biscione firmato da Rabiot e Fagioli permette ai bianconeri di scavalcare in classifica i nerazzurri. Il quarto posto dista solo due punti, mentre la vetta dieci. Ma non facciamo troppi voli pindarici e godiamoci questo meritatissimo successo nel derby d'Italia. Sugli scudi ancora una volta il giovane Fagioli, un Kostic stratosferico e un Danilo sempre più leader in campo.