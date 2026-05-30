Infortunio muscolare per Emil Holm. L’esterno svedese è costretto così a rinunciare al Mondiale.
Brutte notizie per la Svezia e per la Juventus: Emil Holm è costretto a rinunciare al Mondiale a causa di un infortunio muscolare che lo terrà lontano dai campi per diverse settimane.
Il comunicato della Svezia
"Il difensore della Juventus, Emil Holm, ha riportato un infortunio muscolare che lo terrà lontano dai campi da gioco per diverse settimane. In seguito ad una valutazione, Emil Holm lascerà la squadra che prenderà parte ai Mondiali per proseguire il percorso riabilitativo, saltando il torneo".
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