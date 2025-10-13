Juventus, infortunio per Bremer, quanto starà fuori?

Il difensore brasilano sarà sottoposto ad un nuovo intervento. Si preannunciano almeno due mesi di stop.

Una notizia inaspettata in casa Juventus, Gleison Bremer dovrà operarsi. La lesione al menisco del ginocchio sinistro lo costringerà a un nuovo stop. Per il difensore, che sembrava ormai aver recuperato la miglior forma fisica, una notizia veramente triste. Anche Igor Tudor, che già riassaporava il rientro del suo pilastro difensivo, dovrà ora cambiare piani per il suo reparto difensivo.

Il tecnico croato, come in occasione delle ultime gare disputate, dovrà reinventarsi la difesa. La Juventus in un momento cruciale della stagione, in vista degli impegni in campionato e in Champions League, dovrà far sì che la brutta notizia dell’infortunio di Bremer, non condizioni il proseguo del cammino intrapreso fin qui.

I tempi di recupero

I tempi di recupero verranno stabiliti dopo l’intervento di meniscectomia artroscopica selettiva. Solitamente, per infortuni di questo genere, lo stop previsto è di circa 40-45 giorni. Ciò significa, che Bremer sarà costretto a saltare le partite in programma nei mesi di ottobre e novembre. Naturalmente si parla di termini pressoché indicativi, soltanto dopo l’operazione avremo indici di recupero più precisi.