Juventus, tutte le informazioni sul nuovo Games Pack

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dei biglietti per i match in casa.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Il penultimo lunedì di agosto inizia con due grandi novità legate ai prossimi appuntamenti casalinghi della Juventus che proprio nella giornata odierna inizierà il suo cammino nella Serie A 2024/2025 ospitando all’Allianz Stadium il Como alle ore 20:45. Andiamo a scoprire insieme queste due novità! NUOVO “3 GAMES PACK” A partire dalle ore 14:00 di oggi, lunedì 19 agosto, partirà la vendita del nuovo “3 Games Pack” che include i match di Serie A dei bianconeri all’Allianz Stadium contro il Napoli, il Cagliari e la Lazio.

Ci sarà un’unica fase di vendita aperta a tutti in cui sarà possibile scegliere un posto nei settori disponibili. Il posto acquistato sarà lo stesso per tutte e 3 le partite incluse nel pacchetto. L’acquisto potrà essere effettuato in formato e-ticket oppure tramite caricamento su Juventus Card. Acquista ora e risparmia con il “3 Games Pack”! A partire da 36 €/gara avrai l’occasione di assistere a 3 partite in casa, contro Napoli, Cagliari e Lazio, risparmiando rispetto all’acquisto del singolo biglietto.

ACQUISTA ORA IL “3 GAMES PACK”! VENDITA LIBERA PER JUVENTUS-NAPOLI: QUANDO INIZIA Dopo le fasi riservate a Member e abbonati, martedì 20 agosto – alle ore 10:00 – inizierà la vendita libera per il big match contro il Napoli. In tanti settori della tribuna Est ci sarà la tariffa speciale “Under 14″ dedicata ai nostri giovani tifosi. Ricordiamo che i tifosi della Juventus residenti nella regione Campania potranno acquistare solamente se in possesso di una Juventus Card attiva sulla quale caricare il biglietto! Nelle tribune Sud e Nord, invece, l’acquisto è consentito solamente ai possessori di Juventus Card che potranno beneficiare, però, di una tariffa dedicata”.