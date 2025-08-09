Juventus in campo verso il Borussia Dortmund

I bianconeri continuano la loro preparazione in Germania e domani scenderanno in campo in amichevole contro i gialloneri

La Juventus continua la preparazione alla prossima stagione in terra tedesca: ad Herzogenaurach, quartier generale dell’Adidas, i bianconeri continuano ad allenarsi, e domani scenderanno in campo a Dortmund contro il Borussia, prima di fare ritorno in Italia, con le ultime due settimane di preparazione pre campionato che saranno a Torino.

Verso il Borussia Dortmund

“Continua la preparazione dei bianconeri: il pre-season della Juventus vedrà domenica, a conclusione del Training Camp a casa adidas a Herzogenaurach, un test match di prestigio contro il Borussia a Dortmund.

Fitto anche il calendario della prossima settimana, che prevede la partita in famiglia con la Next Gen all’Allianz Stadium il 13 agosto e, 3 giorni dopo a Bergamo, un’amichevole che profuma di campionato con l’Atalanta.

Intanto oggi, 8 agosto, il gruppo si è allenato in Germania nel pomeriggio, in una sessione dedicata al lavoro tecnico e tattico.” (Juventus.com)