Juventus in campo verso il Borussia Dortmund
Home > Juve News

Juventus in campo verso il Borussia Dortmund

Cristiano Passa
TORINO
9 Agosto, 09:31
I bianconeri continuano la loro preparazione in Germania e domani scenderanno in campo in amichevole contro i gialloneri

La Juventus continua la preparazione alla prossima stagione in terra tedesca: ad Herzogenaurach, quartier generale dell’Adidas, i bianconeri continuano ad allenarsi, e domani scenderanno in campo a Dortmund contro il Borussia, prima di fare ritorno in Italia, con le ultime due settimane di preparazione pre campionato che saranno a Torino.

Verso il Borussia Dortmund

“Continua la preparazione dei bianconeri: il pre-season della Juventus vedrà domenica, a conclusione del Training Camp a casa adidas a Herzogenaurach, un test match di prestigio contro il Borussia a Dortmund.
Fitto anche il calendario della prossima settimana, che prevede la partita in famiglia con la Next Gen all’Allianz Stadium il 13 agosto e, 3 giorni dopo a Bergamo, un’amichevole che profuma di campionato con l’Atalanta.
Intanto oggi, 8 agosto, il gruppo si è allenato in Germania nel pomeriggio, in una sessione dedicata al lavoro tecnico e tattico.” (Juventus.com)

Leggi anche

Cristiano Passa · 9 Agosto, 13:57
Tudor: “Abbiamo lavorato tanto. Sarà la stagione di Bremer e Koop”
Il tecnico ha parlato dal ritiro di Herzogenaurach alla vigilia della partita amichevole in programma contro il Borussia Dortmund
Cristiano Passa - 9 Agosto, 13:11
Gatti su Modesto e Comolli: “Sono persone di calcio”
Cristiano Passa - 9 Agosto, 11:00
Brambilla: “Dobbiamo migliorare. Abbiamo il tempo per farlo”
Cristiano Passa - 9 Agosto, 10:12
Juventus Next Gen: sconfitta in amichevole contro l’Atalanta U23
Cristiano Passa - 9 Agosto, 08:44
Gatti: “Ringrazio Conte per l’interessamento ma la Juve è casa e famiglia”
Cristiano Passa - 8 Agosto, 16:23
David, parla il suo ex allenatore: “La Juventus non si è sbagliata”
Cristiano Passa - 8 Agosto, 14:00
Juventus: pronte a ripartire la squadre giovanili
x