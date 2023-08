Juventus in campo insieme all’Alessandria per un allenamento congiunto

La squadra bianconera svolgerà la seduta odierna di allenamento insieme all'Alessandria per poi giocarci contro

La Juventus esordirà in Serie A domenica contro l'Udinese allo Stadio Friuli di Udine. I bianconeri esordiranno nello stesso stadio dove hanno concluso la scorsa stagione: pochi mesi fa la squadra di Massimiliano Allegri si imponeva per 1-0 grazie al gol di Federico Chiesa, al suo secondo centro stagionale. Il tecnico toscano spera di poter iniziare al meglio il nuovo campionato, bissando la scorsa trasferta in Friuli.

La squadra, dopo essere scesa ieri in campo, si allenerà anche oggi alla Continassa, ma lo farà insieme all'Alessandria. Un allenamento congiunto, che di fatto si trasformerà nell'ultimo test pre campionato della squadra bianconera. Il tutto avverrà a porte chiuse, sia per i giornalisti che per i fotografi, segno che Massimiliano Allegri vorrà usare quest'ultima uscita per provare le nuove dinamiche di gioco.

Per la partita di domenica inoltre, il tecnico toscano spera di avere al meglio alcuni dei suoi giocatori, tra tutti quelli che non hanno partecipato alla tournèe per rimanere a Torino a svolgere i loro programmi personalizzati. Chi sicuramente non ci sarà è Paul Pogba, ancora lontano dal rientro in campo.