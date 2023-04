Juventus in campo alla Continassa per l’allenamento di rifinitura

I bianconeri sono in campo al centro di allenamento per l'ultimo allenamento prima della partita di domani sera

La Juventus si appresta a disputare l' andata dei quarti di finale di Europa League : domani sera, in un Allianz Stadium sold out, i bianconeri giocheranno contro lo Sporting Lisbona la prima delle due gare ad eliminazione diretta. Due partite fondamentali per i bianconeri, che vogliono continuare a coltivare il sogno di vincere la coppa: per farlo dovranno superare l'ostacolo rappresentato dalla squadra portoghese, che ha già eliminato nel turno precedente l'Arsenal.

La squadra bianconera è scesa in campo questa mattina per l'allenamento di rifinitura, l'ultimo prima della sfida di domani sera: buone notizie per Massimiliano Allegri dato che col il gruppo si sono allenati sia Vlahovic che Pogba. Possibile quindi la convocazione dei due per domani sera, con il francese che potrebbe finalmente rivedere il campo dopo lo scampolo di partita giocato in precedenza, ancora l'unico disputato dal Polpo.