I bianconeri continuano alla Continassa la preparazione per la partita in programma lunedì sera all'Allianz Stadium contro l'Udinese

La Juventus è tornata in campo alla Continassa in vista della partita in programma lunedì sera tra le mura amiche dell'Allianz Stadium contro l'Udinese: i bianconeri cercheranno di tornare alla vittoria dopo la sconfitta subita domenica sera a San Siro contro l'inter, ed il pareggio della settimana prima contro l'Empoli in casa, costato ai bianconeri due punti in classifica.