Juventus, il report dell’allenamento: ultima seduta prima del Genoa. Ecco chi dovrebbe giocare domani

TORINO- Vigilia di gara per la Juventus, che domani sera all’Allianz Stadium esordirà in questa edizione della Coppa Italia contro il Genoa. La squadra quest’oggi, agli ordini di mister Pirlo, ha proseguito il proprio lavoro di preparazione alla gara alla Continassa. Lo stesso club, tramite il proprio sito ufficiale, ha fornito i dettagli della seduta: “Domani comincia la Coppa Italia della Juventus. Appuntamento alle 20:45 all’Allianz Stadium contro il Genoa, già affrontato in questa stagione, ma a Marassi (3-1 per i bianconeri con la doppietta di Ronaldo e il gol di Dybala). Il gruppo, pronto al quarto impegno del 2021, questa mattina, al JTC, ha proseguito la preparazione in vista della gara contro i liguri. Seduta odierna focalizzata sulla gestione del possesso palla e sulla tattica”.

Sky Sport, intanto, riporta gli ultimi aggiornamenti sulla formazione dei campioni d'Italia che dovrebbe scendere in campo dal primo minuto contro gli uomini di Ballardini. Ampio turnover per Pirlo, che tra i pali punterà sull'esperienza di Gigi Buffon, portiere di coppa designato. In difesa, visto anche il match di domenica contro l'Inter all'orizzonte, riposo per i titolarissimi Danilo e Bonucci, tra i più presenti fino a questo punto della stagione. Linea a quattro che dovrebbe quindi essere formata da Demiral, Dragusin (esordio per lui dal primo minuto), il rientrante Chiellini e il confermato Frabotta. A centrocampo, sulle fasce, potrebbero agire Bernardeschi e Portanova (futuro rossoblù), con Arthur e Rabiot a formare la linea mediana. In attacco, invece, turno di riposo anche per Cristiano Ronaldo. Al fianco di Morata, infatti, dovrebbe agire Kulusevski.