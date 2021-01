Juventus, il report dell’allenamento: testa alla SPAL. Spazio al turnover in Coppa

TORINO- Dopo il successo sul Bologna di ieri, ottenuto con il risultato di 2-0, la Juventus è tornata a lavorare nella tarda mattinata di oggi alla Continassa. L’obiettivo, come riportato dal comunicato ufficiale del club bianconero, è preparare al meglio la gara di Coppa Italia con la SPAL di mercoledì prossimo: “La Juve ricomincia una nuova settimana di lavoro. Il gruppo, reduce dalla doppia vittoria, in Supercoppa e Campionato, vuole continuare al meglio, per affrontare una settimana che, solo fra due giorni, rivedrà i bianconeri in campo (mercoledì sera contro la SPAL), per poi giocare sabato pomeriggio in Campionato a Genova, con la Sampdoria. La squadra ha dunque svolto una seduta con menu differenziato, come sempre nel post gara: scarico per chi ha giocato ieri, possessi e partitella per gli altri. Domani l’appuntamento al Training Center è per la tarda mattinata”.

Per quanto riguarda la formazione che dovrebbe scendere in campo in Coppa Italia, Andrea Pirlo dovrebbe fare ampio uso di turnover. Tra i pali spazio a Buffon, designato portiere di coppa, al posto di Szczesny. Difesa a quattro con Danilo e Frabotta sui lati, mentre l’interrogativo riguarda la coppia centrale. Sicuro del posto Demiral, mentre si attende di capire chi riposerà tra Bonucci e Chiellini (più probabile quest’ultimo). A centrocampo probabile turno di riposo per McKennie, Chiesa e Bentancur, con Ramsey e Bernardeschi ai lati della coppia mediana formata dal rientrante Rabiot e dal brasiliano Arthur. In avanti, poi, appare probabile anche la panchina per Cristiano Ronaldo, apparso sottotono nelle ultime uscite stagionali. Spazio quindi alla coppia formata da Alvaro Morata e Dejan Kulusevski (che non giocherà in campionato contro la Samp in quanto squalificato). Ancora fuori per infortunio Paulo Dybala. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<