Juventus, il report dell’allenamento: testa alla Coppa Italia. Ecco chi dovrebbe giocare con il Genoa

TORINO- Dopo la vittoria contro il Sassuolo di ieri sera, quest’oggi la Juventus è tornata subito al lavoro alla Continassa per preparare la sfida di Coppa Italia contro il Genoa, prevista per mercoledì. Il club, tramite il proprio sito ufficiale, ha fornito il riassunto della seduta odierna: “Continua senza soste l’intenso mese di gennaio per i bianconeri. Dopo l’importantissima vittoria di ieri sera all’Allianz Stadium per 3-1 sul Sassuolo, la squadra di Mister Pirlo sta già pensando al prossimo impegno. Mercoledì sera, infatti, la Juve ospiterà il Genoa nel match valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, con fischio d’inizio previsto per le ore 20.45. La sfida contro i rossoblù si disputerà in gara unica e i bianconeri cercheranno di proseguire la striscia positiva di risultati che li ha visti ottenere tre vittorie in altrettante partite in questo inizio di 2021. La squadra, dunque, senza beneficiare di alcun giorno di riposo, si è ritrovata questa mattina al Training Center per preparare il prossimo impegno contro i liguri. Il programma di giornata è stato così diviso: scarico per chi ha giocato ieri sera contro i neroverdi, percorsi e lavoro atletico per il resto del gruppo. Domani sarà già vigilia di coppa e i giocatori saranno attesi al mattino da una nuova sessione di allenamento”.

La Gazzetta dello Sport, intanto, riporta la possibile formazione che dovrebbe scendere in campo contro i rossoblù. Tra i pali occasione per Buffon, mentre in difesa dovrebbero esserci Demiral, Bonucci (probabile staffetta con Dragusin tra primo e secondo tempo) e capitan Chiellini, ormai recuperato. A centrocampo spazio al trio formato da Bentancur, Arthur e Rabiot, con Bernardeschi e Frabotta che dovrebbero agire sulle due fasce. In avanti, al fianco di Ronaldo (che potrebbe essere sostituito nella ripresa da Morata), dovrebbe esserci Kulusevski in posizione di seconda punta.

