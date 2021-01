Calciomercato, non solo Scamacca: la Juventus valuta anche Gonzalez

Calciomercato Juventus, fari puntati anche su Gonzalez: i dettagli

TORINO – Prosegue senza sosta la ricerca della Juve dell’ormai famigerata quarta punta che tanto servirebbe ad Andrea Pirlo. In questo mercato invernale è questa la priorità. Un colpo da non sbagliare, visto che il giocatore che arriverà a Torino dovrà essere pronto subito e capace di dare un reale e concreto contributo alla causa bianconera. Per questo Paratici sta prendendo tutto il tempo necessario per sondare il mercato e valutare ogni possibile candidato. Nelle ultime ore sembrava esserci stata un’accelerata importante per Gianluca Scamacca, che rimane tra i nomi più caldi del momento. Ma la trattativa con il Sassuolo sembrerebbe essere più complicata del previsto.

Inizialmente infatti i rumors parlavano di un prestito con obbligo di riscatto dopo 18 mesi. Una soluzione comoda per la Juventus. Le parole del dg del Sassuolo Giovanni Carnevali a Tiki Taka hanno però frenato gli entusiasmi: “Non c’è ancora nulla di avviato. Scamacca è in prestito al Genoa e ci sono varie richieste. Faremo delle valutazioni se ci saranno condizioni importanti, ma credo che Scamacca rimarrà un giocatore del Sassuolo. Non lo daremo in prestito e su di lui non c’è solo la Juventus“. Più che una frenata insomma. Per fortuna comunque il taccuino di Paratici è pieno di nomi importanti e di alternative di livello per rinforzare il reparto avanzato bianconero.

Tra queste ci sarebbe anche una nuova sorpresa. Fari puntati infatti anche su Nicolas Gonzalez, attaccante argentino classe ’98 di proprietà dello Stoccarda. Secondo quanto riferito da The Athletic, anche la Juve – oltre che vari atri club europei come l’Arsenal – starebbe seguendo con molta attenzione l’evoluzione del ragazzo. Buon feeling con il gol (5 reti e 2 assist in 10 partite in questa stagione), fisico da prima punta (180 cm), piede sinistro e tanto margine di crescita: sono queste le caratteristiche che avrebbero attirato le attenzioni della Vecchia Signora. Anche il suo dunque è un profilo da monitorare in orbita bianconera, ma non è certamente l’unico. Anzi, come sottolineato poco fa, sulla lista della spesa di Paratici ci sarebbero anche tanti altri nomi per il colpo in attacco di gennaio. Noi ne abbiamo individuati ben 12: >>>> Senza perdere altro tempo allora, iniziamo con la raffica partendo dal primo nome <<<<