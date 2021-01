Juventus, il report dell’allenamento: al lavoro verso l’Inter

TORINO- Non c’è un attimo di riposo per la Juventus. Il giorno dopo la vittoria in casa della Sampdoria, arrivata grazie ai gol messi a segno da Chiesa e Ramsey, la squadra è tornata al lavoro alla Continassa agli ordini di mister Andrea Pirlo. Obiettivo preparare al meglio la trasferta di Coppa Italia contro l’Inter, in programma martedì sera a “San Siro” e valevole per l’andata delle semifinali. Il club, tramite il proprio sito ufficiale, ha fornito il riassunto della seduta di lavoro odierna:

“Parola d’ordine: continuare così. La Juve torna da Genova con 3 punti e prosegue il cammino in campionato, ma all’orizzonte c’è già la Coppa Italia, per una semifinale che significa Inter-Juve martedì sera a San Siro. Ecco perché i bianconeri, rientrati dopo la vittoria di ieri, si sono subito ritrovati questa mattina, a due giorni dal Derby d’Italia. Scarico per i protagonisti di Marassi, esercitazioni tattiche e partitella il menu di giornata per il gruppo, che domani torna ad allenarsi al mattino”.

Per quanto riguarda la formazione che dovrebbe scendere in campo contro i nerazzurri, Pirlo dovrebbe fare poco ricorso al turnover. Tra i pali ballottaggio tra Buffon e Szczesny, con il primo favorito in quanto portiere di Coppa designato. Difesa a quattro che dovrebbe essere formata da Cuadrado, Bonucci, De Ligt (ballottaggio con Chiellini, che potrebbe però essere risparmiato) e Danilo. A centrocampo Kulusevski potrebbe rimpiazzare Chiesa sulla fascia sinistra, con McKennie dal lato opposto. Mediana formata da Arthur e Bentancur (nessun riposo per lui vista la squalifica contro la Roma). Coppia d'attacco che, per forza di cose, sarà formata ancora una volta da Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata. Dybala rimarrà ai box, infatti, ancora per una decina di giorni.