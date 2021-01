Sampdoria-Juventus 0-2, Ronaldo e compagni esultano sui social

TORINO- Quarta vittoria consecutiva tra tutte le competizioni per la Juventus, che a “Marassi” ha regolato la Sampdoria con un secco 2-0. Merito delle reti messe a segno da Federico Chiesa nel primo tempo e da Aaron Ramsey nella ripresa, che hanno consentito ai campioni d’Italia in carica di mantenersi a sette punti dal Milan capolista, vincitore nel match delle 15.00 di ieri in casa del Bologna. Un successo sicuramete importante per il morale dei bianconeri in vista della trasferta di Coppa Italia di “San Siro” di martedì sera contro l’Inter, partita in cui ci sarà da vendicare il 2-0 subito in campionato. Intanto, però, Cristiano Ronaldo e compagni si godono questi tre punti. Vediamo come dai loro post sui social:

SZCZESNY: “Grande vittoria e rete inviolata contro un’ottima Sampdoria! SPIRITO DI SQUADRA!”