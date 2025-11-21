Juventus, il punto sugli infortunati in vista della gara di domani

Dall’infermeria della Juventus arrivano novità importanti. Procedono bene i recuperi in vista della trasferta di Firenze.

Domani la Juventus, scenderà in campo all’Artemio Franchi per il match contro la Fiorentina. Per i bianconeri subito una sfida delicata al rientro dalla sosta per le Nazionali. Gli uomini di Spalletti, troveranno la squadra toscana ancora a secco di vittorie in campionato e, questo dovrà essere un fattore non da sottovalutare.

Nella giornata di ieri sono arrivate notizie importanti in merito all’infermeria. Nello specifico novità che riguardano Dusan Vlahovic, Juan Cabal e Llyod Kelly.

Il centravanti serbo ha svolto parte dell’allenamento con il gruppo. Le sue condizioni verranno monitorate anche nella rifinitura di oggi, dopodiché si deciderà se convocarlo per la gara contro la sua ex squadra. Al momento ci sono comunque buone speranze di vederlo quantomeno in panchina.

Per quanto riguarda Cabal, l’esterno colombiano è tornato in gruppo, dopo una lunga assenza di circa due mesi. Con il suo ritorno, mister Spalletti avrà più soluzioni soprattutto con un ritorno alla difesa a quattro.

Il recupero di Kelly procede senza intoppi. Il difensore inglese si è allenato regolarmente con il resto della squadra e domani sarà a disposizione del tecnico.