Juventus, il punto della situazione sugli infortunati

Il punto della situazione sugli indisponibili in casa bianconera

Dopo la convincente vittoria casalinga contro il Crotone, la Juventus è incappata in un mezzo passo falso pareggiando per 1-1 in casa dell'Hellas Verona . Al gol di Cristiano Ronaldo ha risposto, nel finale di gara, la capocciata di Antonin Barak, che ha costretto i campioni d'Italia al pari, che ha allontanato la vetta della classifica di 10 punti. Il tempo per rimuginare sugli errori è però finito, visto che già domani la squadra di Andrea Pirlo tornerà in campo ospitando all'"Allianz Stadium" di Torino lo Spezia, reduce dal pareggio per 2-2 in rimonta arrivato contro il Parma. Anche contro i liguri, però, il tecnico juventino dovrà fare a meno di diverse pedine. Vediamo la situazione.

Diversi sono gli infortunati in casa Juve in questo momento. Partendo dal reparto difensivo, troviamo Juan Cuadrado e Leonardo Bonucci, entrambi fermi per lesioni muscolari. Come riportato da Tuttosport, però, c'è ottimismo per i due, che dovrebbero tornare a disposizione in vista della prossima gara in calendario contro la Lazio. Più preoccupazione per Chiellini, uscito per un problema al polpaccio destro in occasione della trasferta di Oporto. Il numero 3 punta la gara di ritorno con i portoghesi per tornare a disposizione. Passiamo poi al centrocampo, dove al brasiliano Arthur si sono aggiunti i problemi intestinali del giovane Fagioli. Come dichiarato da Pirlo in conferenza: "Arthur sta continuando il suo periodo di riabilitazione e speriamo di riaverlo il prima possibile. Fagioli ha avuto un problemino intestinale e speriamo domani possa stare meglio". L'ex Barca difficilmente si rivedrà a breve.