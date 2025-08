Juventus: il programma di allenamento della settimana

I bianconeri continuano la preparazione agli ordini del tecnico croato che sta cercando di portare la squadra alla migliore condizione

La Juventus si trova in Germania per continuare la sua preparazione. Dopo aver iniziato alla Continassa, terminando la prima parte del ritiro con l’amichevole pareggiata per 2-2 contro la Reggiana, i bianconeri si sono spostati al quartier generale dell’Adidas a Herzogenaurach, per continuare la preparazione in vista dell’inizio del campionato.

Doppie sedute e niente distrazioni

Igor Tudor sta guidando quindi la squadra in questo ritiro: il tecnico croato sa benissimo che i bianconeri dovranno fare molto meglio dello scorso anno, e per questo sta mettendo sotto la squadra. Doppie sedute ogni giorno, con la squadra che al mattino si reca in palestra, mentre al pomeriggio svolge esercitazioni tattiche, con una partitella per chiudere. Tutto questo in un contesto blindato e al riparo da tutti quanti, anche dagli stessi tifosi. Insieme alla squadra poi ci sono anche Giorgio Chiellini e Francois Modesto, segno della grande vicinanza dello staff alla squadra.