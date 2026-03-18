Juventus, il pensiero di Trevisani su Spalletti: “Ha fatto un lavoro incredibile”

Le parole di Riccardo Trevisani sull’operato del tecnico bianconero e sul suo rinnovo di contratto che sembra ormai imminente.

Dagli studi di Sportmediaset, Riccardo Trevisani ha parlato del lavoro svolto fin qui da Luciano Spalletti e sul suo imminente rinnovo di contratto. Qui sotto le sue parole:

“Il lavoro che ha fatto è incredibile, anche perché ci è riuscito in pochissimo tempo e fra tante difficoltà, non dimentichiamo che molte partite la Juventus le ha giocate in dieci. Inoltre con l’infortunio di Vlahovic si è ritrovata senza attaccante centrale e anche in porta ha avuto parecchi problemi. Oggi la Juve è la favorita per il quarto posto, anche perchè il serbo sta tornando e con lui i problemi davanti dovrebbero essere risolti.

Adesso si parla con insistenza di rinnovo per l’allenatore, ma francamente sono sorpreso dal fatto che questo non sia stato già firmato da tempo“.