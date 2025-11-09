Juventus, il mister in conferenza stampa:” Zhegrova presto al top”

Luciano Spalletti è rimasto soddisfatto dell’ingresso in campo di Zhegrova. Secondo lui presto sarà al topo della condizione.

L’allenatore bianconero, nel corso della conferenza stampa post partita, si è poi soffermato sulla condizione di alcuni sui giocatori e, sulle possibili scelte che potrà fare nelle prossime sfide. Di seguito riportiamo le sue dichiarazioni:

Da Zhegrova alle condizioni di Yildiz e Rugani

Su Zhegrova: “Non manca tanto per farlo tornare al top. Il ragazzo è sveglio, poi ovviamente dobbiamo fare quella partita lì. Lui può diventare una spina nel fianco, perchè ha questa follia di tirare fuori delle cose che non sa nemmeno lui come fa. Lui insieme a Yildiz diciamo che abbiamo un paio di cartucce in quelle zone di campo”. Spalletti ha poi parlato delle condizioni di alcuni giocatori: “Ho fatto giocare Yildiz nonostante fosse affaticato, ma lo farò rigiocare. Rugani? Si è sentito male ed è stato bravo a resistere fino a fine primo tempo”.

Spalletti, la Juve a due punte e venti titolari

“Si può giocare con le due punte e possiamo fare questa prova – ha aggiunto -. Openda è una prima/seconda punta e si può fare. Si può fare anche il 4-3-3. Queste sono tutte cose che dobbiamo analizzare. Vlahovic l’ho tolto perché è stato bravo a recuperare, ma ha rischiato di non giocare. Nuovi acquisti? È una cosa normale. Io ho fatto giocare gli stessi, ma per giocare 3 competizioni ci vogliono 20 titolari. Devo fare sentire tutti titolari”.