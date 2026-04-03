Juventus, il futuro di Perin: da possibile addio al rinnovo?

Fino a pochi mesi fa, il destino di Mattia Perin sembrava segnato e lontano da Torino. Durante le festività natalizie, infatti, il Genoa aveva avviato contatti concreti per riportarlo in rossoblù su precisa indicazione di Daniele De Rossi. L’idea era chiara: affidargli la porta con un contratto triennale e rilanciare un rapporto mai realmente interrotto con la piazza ligure, dove Perin è cresciuto calcisticamente e umanamente. L’accordo con il giocatore era vicino, la volontà di tornare c’era tutta, ma l’operazione si è bloccata sul più bello.
Il nodo economico e lo stop della Juventus
A frenare la trattativa è stata la richiesta della Juventus, che ha fissato in circa 2 milioni di euro il costo del cartellino per liberare il portiere. Una cifra ritenuta eccessiva dal club ligure, che ha così virato su un altro obiettivo, individuato in Justin Bijlow. Ma l’aspetto economico non è stato l’unico fattore decisivo. All’interno della Continassa, infatti, ha pesato molto anche la posizione di Luciano Spalletti, convinto che Perin rappresentasse una risorsa preziosa non solo dal punto di vista tecnico, ma anche sotto il profilo della leadership nello spogliatoio.
Sempre titolare dopo la sconfitta con il Como
La stagione ha poi preso una piega inattesa dopo la sconfitta interna contro il Como. In quel momento delicato, Spalletti ha deciso di rimescolare le gerarchie tra i pali, scegliendo proprio Perin al posto di Di Gregorio. Una scelta forte, che ha cambiato gli equilibri e restituito centralità al numero uno bianconero. Perin ha risposto con prestazioni solide, sicurezza nelle uscite e personalità nella gestione del reparto difensivo, dimostrando di essere ancora un portiere affidabile per una squadra che lotta per obiettivi importanti.
Leadership silenziosa e peso nello spogliatoio
Oltre al rendimento in campo, ciò che ha convinto definitivamente l’allenatore è stata la sua influenza nel gruppo. Perin è considerato un riferimento per i compagni, un professionista esemplare capace di mantenere alta la concentrazione anche nei momenti in cui ha trovato meno spazio. La sua esperienza e il suo atteggiamento hanno contribuito a stabilizzare l’ambiente in una fase complessa della stagione.
Prospettive future e incrocio con il Genoa
Da partente sicuro a possibile conferma per la prossima stagione: il destino di Perin si è completamente ribaltato. Si parla ora di un possibile rinnovo fino al 2028, scenario impensabile solo pochi mesi fa. Molto dipenderà dal mercato estivo e dalla corsa Champions, ma intanto il portiere si gioca le sue carte. E nel calendario c’è anche una sfida dal sapore speciale contro il Genoa, la squadra che a gennaio era pronta ad accoglierlo di nuovo a braccia aperte.