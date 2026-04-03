Juventus, il futuro di Perin: da possibile addio al rinnovo?

Leadership silenziosa e peso nello spogliatoio

Oltre al rendimento in campo, ciò che ha convinto definitivamente l’allenatore è stata la sua influenza nel gruppo. Perin è considerato un riferimento per i compagni, un professionista esemplare capace di mantenere alta la concentrazione anche nei momenti in cui ha trovato meno spazio. La sua esperienza e il suo atteggiamento hanno contribuito a stabilizzare l’ambiente in una fase complessa della stagione.

Prospettive future e incrocio con il Genoa

Da partente sicuro a possibile conferma per la prossima stagione: il destino di Perin si è completamente ribaltato. Si parla ora di un possibile rinnovo fino al 2028, scenario impensabile solo pochi mesi fa. Molto dipenderà dal mercato estivo e dalla corsa Champions, ma intanto il portiere si gioca le sue carte. E nel calendario c’è anche una sfida dal sapore speciale contro il Genoa, la squadra che a gennaio era pronta ad accoglierlo di nuovo a braccia aperte.