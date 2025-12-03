Juventus, il comunicato della società su Federico Gatti
3 Dicembre, 13:55
La Juventus, attraverso il proprio sito ufficiale, ha diramato il bollettino medico in merito alle condizioni di Gatti.

Federico Gatti, sostituito durante il secondo tempo della gara Juventus–Udinese in seguito a un trauma distorsivo a carico del ginocchio destro, questa mattina è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici presso il J|medical. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione del menisco mediale, tale da rendere necessario un intervento chirurgico che verrà eseguito nei prossimi giorni”.

