Juventus, il comunicato della società su Federico Gatti

La Juventus, attraverso il suo sito Internet, ha diramato il bollettino medico sulle condizioni di Federico Gatti. Di seguito il comunicato della società:
“Federico Gatti, sostituito durante il secondo tempo della gara Juventus–Udinese in seguito a un trauma distorsivo a carico del ginocchio destro, questa mattina è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici presso il J|medical. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione del menisco mediale, tale da rendere necessario un intervento chirurgico che verrà eseguito nei prossimi giorni”.