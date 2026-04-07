Juventus, il commento post gara di McKennie: “Contento per i tre punti”

Le parole del centrocampista statunitense al termine del match Juventus-Genoa. Weston McKennie si è confermato ancora una volta tra i migliori in campo per i bianconeri.

Weston McKennie, autore del secondo gol per la Juventus nella gara contro il Genoa, ha commentato a Sky Sport la prestazione dei suoi compagni di squadra:

”Sono molto contento, oggi dovevamo vincere per andare avanti in classifica e lo abbiamo fatto. Naturalmente sono contento anche per il gol segnato, ma la cosa più importante è che abbiamo vinto.

A Bergamo non ci sarai per squalifica? “Sì, purtroppo non sarò in campo con i miei compagni, ma sarò comunque al loro fianco. Tutti noi siamo importanti e disponibili quindi sono certo daranno tutti il massimo. Io credo sempre nella mia squadra e a Bergamo cercheremo di fare i tre punti”.