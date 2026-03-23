Juventus, il commento di Tacchinardi: “Si pagano gli errori fatti in sede di mercato”

L’analisi di Alessio Tacchinardi sulla corsa Champions che vede coinvolta la squadra di Spalletti. Secondo l’ex centrocampista, i bianconeri ora non posso più sbagliare.

A margine dell’evento Mediolanum Padel Cup, l’ex centrocampista della Juventus Alessio Tacchinardi, ha parlato ai microfoni di Tuttosport in merito alla corsa Champions.

Le parole di Tacchinardi

“Non vincendo contro il Sassuolo, la Juve ha dato una grossa mano ai giallorossi per restare in corsa. Di errori sulla strada per arrivare alla Champions, la squadra di Spalletti ne ha già fatti tanti e ne ha commesso uno grave contro gli emiliani. Non aveva più l’alibi delle fatiche di Coppa, Spalletti ha potuto lavorare 15 giorni senza contrattempi e quindi contro il Sassuolo decimato, questa è da considerare una battuta d’arresto pesante, mi auguro che non sia decisiva. Dopo essere rientrata in gioco evitando una sconfitta che sembrava fatta contro la Roma, perdere punti come accaduto fa davvero male. Recuperare contro i giallorossi aveva dato tanto entusiasmo e se hai già fatto tanti errori durante la stagione, quello con il Sassuolo non me lo sarei mai aspettato”.

Le scelte sbagliate nel calciomercato



“La dimostrazione della gravità e del peso di questi errori di mercato l’abbiamo vista anche nell’ultima gara, quando Spalletti ha messo Milik e Vlahovic lasciando seduti Openda e David, due acquisti pessimi per la Juve. Non hanno dato nulla e va detto che negli ultimi anni purtroppo la Juve ha sbagliato diversi acquisti e a questi livelli devi sbagliare il meno possibile. Io mi auguro comunque che i bianconeri riescano ad arrivare in Champions, altrimenti sarebbe un salasso economico pesantissimo. A mio parere sul mercato ne deve prendere due buoni e non 4-5 discreti che non servono più a niente. Gli errori nella scelta degli attaccanti sono stati il vero tallone d’Achille”.