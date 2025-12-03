Juventus, il commento di Panucci sugli attaccanti bianconeri

Cristian Panucci ha parlato di David e Openda. Secondo lui con l’infortunio di Vlahovic, sentiranno meno pressioni.

Cristian Panucci, direttamente dagli studi di SportMediaset, ha parlato in merito agli attaccanti della Juventus. Qui sotto le sue dichiarazioni:

”Con l’assenza di Dusan Vlahovic, David e Openda, sentiranno un po’ meno la pressione di commettere errori. È il momento giusto per capire se Spalletti deciderà di dare minuti e fiducia a uno dei due attaccanti. Il canadese dentro i sedici metri si nota chiaramente che ci sa fare: ha senso della posizione e fiuto del gol. Fa più fatica quando deve giocare fuori dall’area di rigore.

Per quanto riguarda Openda, onestamente non sono ancora riuscito ad inquadrarlo. Al momento mi ha lasciato abbastanza perplesso”. Queste le parole di Panucci.