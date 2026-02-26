Juventus, il commento di Condò a Sky: “La squadra ha dimostrato di avere stoffa”

Le dichiarazioni di Paolo Condò al termine della gara di Champions League disputata ieri sera.

Nel post gara di Juventus-Galatasaray, dagli studi di Sky Sport, il giornalista Paolo Condò ha commentato la prestazione della squadra bianconera. Qui sotto le sue parole:

“È stata una Juventus ammirevole quella di questa sera, ammirevole. In inferiorità numerica arriva sull’1-0 e tu dall’1-0, arrivi al 3-0 e quasi al 4-0. È stata bravissima perché è stata fredda. È stata insieme ardente nell’inseguire il goal della rimonta, ma fredda nel ragionare, nel rischiare molto poco perché fino al primo goal di Osimhen del 3-1, che ha tirato giù la serranda, purtroppo su questa serata, la Juventus aveva rischiato poco. Perin aveva fatto delle parate su tiri da lontano e quindi è stata secondo me una serata, non ti dico, perché non voglio esagerare, che vale una stagione, certo che no, però riconcilia la Juventus con i suoi tifosi. Perché ha mostrato che c’è una stoffa, che c’è un DNA, magari non tutti i calciatori hanno la super tecnica da Juventus, ma hanno mostrato un carattere da Juventus”.