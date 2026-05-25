Con il derby disputatosi ieri sera contro il Torino, si è conclusa ufficialmente la stagione della Juventus. I bianconeri si piazzano al sesto posto in classifica e si qualificano così alla prossima edizione dell’Europa League. Un piazzamento che non può far felici dirigenza e tifosi della Vecchia Signora, soprattutto se pensiamo che fino a qualche settimane fa gli uomini di Spalletti occupavano la terza posizione.

Risultato questo che inevitabilmente dovrà far riflettere sulle scelte effettuate in sede di mercato e concentrarsi ora su come programmare al meglio il futuro.

Nel pre partita del match di ieri sera, Damien Comolli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, per fare chiarezza proprio su tale argomento. Il dirigente francese, ha voluto rassicurare mister e tifosi, affermando che in estate saranno fatti investimenti importanti per tornare ad essere competivi su alti livelli.

Il commento di Fabio Capello

Della mancata qualificazione alla Champions League, ne ha parlato anche Fabio Capello. L’ex allenatore della Juventus ha espresso il proprio pensiero tramite le colonne de La Gazzetta dello Sport. Qui sotto le sue parole:

"La mancata qualificazione della Juve è figlia dell’imperdonabile sconfitta contro la Fiorentina, su questo non c’è alcun dubbio. Ma anche in questo caso si dovrà riflettere e fare chiarezza per costruire il futuro. Direi che pure a Torino serve una bella riunione, perché i soldi sono stati spesi e i risultati non si sono visti".