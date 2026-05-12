Adidas e Juventus hanno presentato ufficialmente la nuova maglia per le gare casalinghe della stagione 2026/27. Ad annunciare la notizia, è stata la società bianconera tramite una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale.

La maglia farà l’esordio nella prossima gara all’Allianz Stadium, quando la Juventus ospiterà la Fiorentina.

Il comunicato della Juventus

“Radici profonde, sguardo rivolto al futuro.

Juventus e adidas svelano oggi il nuovo Kit Home per la stagione 2026/27, una divisa che reinterpreta i simboli storici del Club attraverso una lente moderna e raffinata.

Il cuore del nuovo kit è rappresentato da un'interpretazione contemporanea delle celebri strisce verticali bianche e nere. Per la nuova stagione, il design gioca su precisione geometrica e spaziature pulite, offrendo un’espressione audace e sicura di sé. Un richiamo diretto alla storia del nostro Club, ma con un'energia perfetta per le sfide del calcio contemporaneo.

DETTAGLI D'ECCELLENZA E ISPIRAZIONE HERITAGE

A elevare il design della maglia è il ritorno del classico colletto a polo, un elemento distintivo che si ispira alle storiche divise indossate dalle leggende della Juventus, simbolo di un'eleganza che da sempre contraddistingue la nostra storia. A completare l'estetica della nuova divisa sono le sottili finiture dorate che impreziosiscono lo stemma del club, il logo adidas performance e la numerazione dei giocatori.

Il kit si completa con pantaloncini bianchi - arricchiti da dettagli dorati coordinati e motivi a strisce nere, - e calzettoni bianchi, per offrire un look in campo inconfondibilmente bianconero.

PERFORMANCE E INNOVAZIONE: CLIMACOOL+

La nuova maglia non è solo un omaggio allo stile, ma un concentrato di tecnologia applicata alle massime prestazioni. Realizzata con tessuti leggeri e ingegnerizzati in 3D che si adattano al corpo, garantisce ai giocatori massimo comfort e libertà di movimento. Grazie all'introduzione della nuova tecnologia adidas CLIMACOOL+, la gestione della traspirazione è ottimizzata da zone di ventilazione in mesh posizionate strategicamente per massimizzare il flusso d'aria durante tutta la durata della gara.

Il nuovo Kit Home 2026/27 è disponibile da oggi presso tutti gli Juventus Official Store, online sullo Store Ufficiale e nei punti vendita adidas selezionati”.