Juventus, il club saluta Scanavino
Juventus, il club saluta Scanavino

Lorenzo Focolari
16 Ottobre, 19:04
Il club tramite una nota ufficiale, ha voluto salutare Maurizio Scanavino che, terminerà il suo incarico il prossimo 7 novembre.

Il club bianconero ha comunicato che Maurizio Scanavino lascerà il club il prossimo 7 novembre, data in cui terminerà il suo mandato. La società, con una nota ha voluto salutarlo così:

“Juventus, nella persona del Presidente Gianluca Ferrero e a nome di tutto il Consiglio di Amministrazione, ringrazia Scanavino per il lavoro svolto con passione e dedizione in questi anni, mettendo basi solide per l’avvio di una nuova fase di crescita. A Maurizio vanno gli auguri di pieno successo per le sue prossime sfide professionali”. 

