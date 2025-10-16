Juventus, il club saluta Scanavino

Il club bianconero ha comunicato che Maurizio Scanavino lascerà il club il prossimo 7 novembre, data in cui terminerà il suo mandato. La società, con una nota ha voluto salutarlo così:
“Juventus, nella persona del Presidente Gianluca Ferrero e a nome di tutto il Consiglio di Amministrazione, ringrazia Scanavino per il lavoro svolto con passione e dedizione in questi anni, mettendo basi solide per l’avvio di una nuova fase di crescita. A Maurizio vanno gli auguri di pieno successo per le sue prossime sfide professionali”.