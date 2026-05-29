La Juventus, sul proprio sito ufficiale, ricorda la tragedia dell'Heysel, accaduta 41 anni fa a Bruxelles in occasione della finale di Coppa dei Campioni del 1985 tra i bianconeri e il Liverpool. Prima dell’inizio della gara persero la vita 39 persone.

La nota della Juventus

"Ci sono date che il tempo non può sbiadire, momenti in cui la storia si ferma e cede il passo al silenzio. Il 29 maggio è il giorno di uno dei ricordi più dolorosi della storia della Juventus.

Quella notte del 1985 a Bruxelles, lo stadio Heysel si trasformò da palcoscenico di una grande festa di sport a scenario di una drammatica tragedia. Una follia senza logica che spezzò la vita di 39 persone innocenti, arrivate in Belgio per seguire la propria passione, e che lasciò un vuoto incolmabile nelle loro famiglie e nel mondo del calcio, che da allora non sarebbe più stato lo stesso.

Il trascorrere degli anni non attenua il dolore, né rimargina la ferita. Al contrario, rafforza il convincimento profondo della Juventus di custodire, oggi e per sempre, la memoria condivisa di chi non ha mai fatto ritorno a casa.

Una data in cui il Parlamento italiano ha deciso di istituire la Giornata Nazionale della Memoria delle vittime dell'Heysel: un modo in più per riaffermare, ogni giorno e per sempre, il valore del rispetto, affinché ciò che è accaduto non debba ripetersi mai più.

Per sempre nei nostri cuori".