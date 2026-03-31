Juventus, il club annuncia i nuovi orari per gli Stadium Tour

La Juventus aggiorna gli orari degli Stadium Tour durante il periodo pasquale. Leggiamo tutte le info necessarie.

La Juventus, attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, informa tutti i tifosi bianconeri sui nuovi orari per gli Stadium Tour.

Il comunicato del club

“Il prossimo weekend torna in campo la Juventus: lunedì 6 aprile alle ore 18.00 all’Allianz Stadium è in programma la sfida contro il Genoa. Un appuntamento da non perdere sia in campo che in tutte le strutture bianconere che offrono ai tifosi il modo di conoscere e scoprire la casa di tutti gli amanti della Juventus.

Proprio per questo e per accogliere il maggior numero di appassionati bianconeri, sono aumentati il numero degli Stadium Tour a disposizione dei visitatori a partire da giovedì 2 aprile e lungo tutto il weekend di Pasqua: dai 45 Tour standard inizialmente in programma si è aumentata la disponibilità del 60%, fino ad arrivare a un totale di 73 Stadium Tour nei sei giorni a ridosso del match Juventus-Genoa – con una media quindi di 12 al giorno.

Per scoprire tutto nel dettaglio e non perdere l’occasione di visitare lo stadio, il museo e tutto ciò che ruota attorno al mondo bianconero, riportiamo di seguito il dettaglio con tutti gli orari disponibili.

Vi aspettiamo!”

Giovedì 02.04.2026

Apertura Museo dalle 09.30 alle 18.30

10.15 – 10.30 – 11.45 – 12.00 – 13.15 –14.30 – 14.45 –16.00 – 16.15 – 17.30

Venerdì 03.04.2026

Apertura Museo dalle 09.30 alle 18.30

10.15 –10.30 – 11.30 – 11.45 – 13.15 – 14.45 –15.30 – 16.15 –17.00 – 17.30

Sabato 04.04.2026

Apertura Museo dalle 09.30 alle 19.30

10.00 –10.15- 11.15 –11.30 – 12.30 –13.00 – 13.45 –14.30 – 15.00 – 16.15 –17.15 – 17.30 – 18.30

Domenica 05.04.2026

Apertura Museo dalle 09.30 alle 19.30

10.00 –10.15 – 11.15 –11.30- 12.30 –13.00 – 13.45 –14.30 – 15.00 – 16.00 – 16.15 – 17.15 – 17.30 – 18.30

Lunedì 06.04.2026

Apertura Museo dalle 09.30 alle 17.30

10.00 –10.15 10.30 –10.45 – 11.00 – 11.15 – 11.30 – 11.45 – 12.00 – 12.10 –12.15 – 12.30 –12.50 – 13.00 –13.10 – 13.15 – 13.20 – 13.25

Martedì 07.04.2026

Apertura Museo dalle 09.30 alle 18.30

10.15 –10.30 – 11.45 –12.00 – 13.15 – 14.45 16.15 – 17.30