La Juventus ha ufficializzato quali saranno le amichevoli estive della squadra bianconera. Il primo impegno sarà contro il Basilea.
Con il campionato oramai giunto al termine, per la Juventus è tempo ora di programmare la prossima stagione. Sarà un precampionato ricco di impegni per gli uomini di Spalletti, che inizieranno il tour delle amichevoli il 18 luglio contro il Basilea.
Il programma delle amichevoliCon una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, la società bianconera ha comunicato il programma delle amichevole estivi. Di seguito il programma.
- 18/07/2026:Basilea-Juventus (St. Jakob-Park, Basilea, Svizzera)
- 5/08/2026: Chelsea-Juventus (Hong Kong, Cina);
- 8/08/2026: Juventus-Inter (Perth, Australia);
- 11/08/2026: Juventus-Palermo (Perth, Australia)
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