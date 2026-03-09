Juventus, Ibrahimovic a CBS Sport: “È stato un grande onore giocare con Del Piero”

Porco prima del derby di Milano, Zlatan Ibrahimovic ha parlato insieme ad Alessandro Del Piero ai microfoni di CBS Sports, raccontando alcuni retroscena legati al periodo in cui i due hanno condiviso lo spogliatoio della Juventus. Lo svedese ha spiegato l’importanza del numero 10 soprattutto in quel momento, e ha raccontato della sua stima per Del Piero già nel momento in cui arrivò a Torino. Di seguito le sue parole:
“Ale è un mio amico, mi ricordo quando sono arrivato: nel calcio c’erano i numeri 10 come Maradona e lo stesso Del Piero, numero 10 della Juventus. Era il mio idolo quando sono arrivato, e all’improvviso ero in spogliatoio con lui. È stato un grande onore perché è una leggenda, non serve che io stia qui a spiegare che tipo di giocatore fosse: la sua storia parla per lui”.