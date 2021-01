Juventus, i risultati delle visite mediche di Dybala, McKennie e Chiesa

TORINO- La Juventus, contro il Sassuolo, ha centrato la sua terza vittoria consecutiva dall’inizio del 2021. Una partita difficile, risolta dalle reti messe a segno da Danilo, Ramsey e Cristiano Ronaldo (inutil il momentaneo 1-1 di Defrel), che porta la squadra di Pirlo al quarto posto solitario in classifica a -4 dall’Inter, prossima avversaria in campionato. Una sfida alla quale potrebbero non prendere parte ben tre giocatori bianconeri: Paulo Dybala, Weston McKennie e Federico Chiesa. Tutti e tre, per diversi motivi, sono usciti malconci dall’Allianz Stadium nella serata di ieri e, questa mattina, si sono sottoposti alle visite mediche del caso al JMedical. La Juventus, in questi minuti, ha svelato le condizioni dei tre con un comunicato ufficiale:

"Questa mattina Paulo Dybala è stato sottoposto presso il J|medical ad approfondimenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione di basso grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro con tempi di recupero di circa 15/20 gg. Gliesami a cui sono stati sottoposti McKennie e Chiesa hanno invece escluso lesioni e pertanto le loro condizioni verranno valutate di giorno in giorno". Cattive notizie, dunque, per il numero 10 argentino, che sarà così costretto a saltare il big match di San Siro di domenica prossima e, forse, anche la finale di Supercoppa con il Napoli, prevista per il 20 Gennaio. Più ottimismo, invece, riguardo le situazioni di Weston McKennie e Federico Chiesa. Molto probabilmente entrambi non verranno rischiati mercoledì sera contro il Genoa, nella serata che vedrà l'esordo dei campioni d'Italia in questa edizione della Coppa Italia. Più probabile, invece, vederli in campo appunto nel big match contro i rivali nerazzurri, in cui Pirlo dovrà poi fare sicuramente a meno di Cuadrado, De Ligt e Alex Sandro, tutti positivi al Covid.