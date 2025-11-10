Juventus, i risultati del Settore Giovanile

Andiamo a scoprire cosa hanno fatto i giovani bianconeri, scesi in campo questa settimana. La Juventus, attraverso il proprio sito ufficiale, ha fatto un riepilogo degli impegni del Settore Giovanile. Leggiamo la nota della società:
UNDER 19 FEMMINILE
Vittoria netta per la squadra allenata da Marco Bruzzano in occasione del match di Coppa Italia Primavera Femminile giocato a Vinovo contro la Fiorentina: 4-0 per le bianconere grazie alla doppietta di Carvajal e alle reti di Santarella e Oddina.
UNDER 17 FEMMINILE
Netta vittoria per la squadra allenata da Luca Scarcella che supera 7-1 l’Under 15 maschile del Trofarello in occasione di un match del “Campionato Provinciale Under 15 Maschile“. Doppiette per Campi, Del Piero e Bosco più un gol di Pepe.
UNDER 17 MASCHILE
Pareggio per 0–0 per i ragazzi guidati da Claudio Grasso in occasione del match valido per la nona giornata del campionato di categoria giocato in Emilia-Romagna contro il Sassuolo.
UNDER 16 MASCHILE
Successo per 2-0 sul campo della Carrarese per la squadra di mister Alessandro Gridel nell’incontro valido per la settima giornata del campionato nazionale di categoria. Entrambe le reti nel primo tempo e firmate da Pame e Ghiotto.
UNDER 15 FEMMINILE
Vittoria casalinga per 2-1 in amichevole contro l’Accademia Inter per la Juventus Under 15 di mister Mirko Lombardo, di Natoli e Tarolla le reti bianconere.