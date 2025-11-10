Juventus, i risultati del Settore Giovanile
Juventus, i risultati del Settore Giovanile

Lorenzo Focolari
10 Novembre, 13:27
I risultati delle squadre del Settore Giovanile della Juventus scese in campo questa settimana.

Andiamo a scoprire cosa hanno fatto i giovani bianconeri, scesi in campo questa settimana. La Juventus, attraverso il proprio sito ufficiale, ha fatto un riepilogo degli impegni del Settore Giovanile. Leggiamo la nota della società:

UNDER 19 FEMMINILE

Vittoria netta per la squadra allenata da Marco Bruzzano in occasione del match di Coppa Italia Primavera Femminile giocato a Vinovo contro la Fiorentina: 4-0 per le bianconere grazie alla doppietta di Carvajal e alle reti di Santarella e Oddina.

UNDER 17 FEMMINILE

Netta vittoria per la squadra allenata da Luca Scarcella che supera 7-1 l’Under 15 maschile del Trofarello in occasione di un match del “Campionato Provinciale Under 15 Maschile“. Doppiette per Campi, Del Piero e Bosco più un gol di Pepe.

UNDER 17 MASCHILE

Pareggio per 00 per i ragazzi guidati da Claudio Grasso in occasione del match valido per la nona giornata del campionato di categoria giocato in Emilia-Romagna contro il Sassuolo.

UNDER 16 MASCHILE

Successo per 2-0 sul campo della Carrarese per la squadra di mister Alessandro Gridel nell’incontro valido per la settima giornata del campionato nazionale di categoria. Entrambe le reti nel primo tempo e firmate da Pame e Ghiotto.

UNDER 15 FEMMINILE

Vittoria casalinga per 2-1 in amichevole contro l’Accademia Inter per la Juventus Under 15 di mister Mirko Lombardo, di Natoli e Tarolla le reti bianconere.

