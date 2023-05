Juventus: i precedenti contro la Cremonese

La squadra di Massimiliano Allegri scenderà in campo domani sera nel posticipo della trentacinquesima giornata

La Juventus scenderà in campo domani sera contro la Cremonese, nella partita valevole per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di SerieA. I bianconeri cercheranno di approfittare del pareggio della Lazio contro il Lecce, per andare a quattro punti di vantaggio dai biancocelesti, attualmente staccati di un solo punto.