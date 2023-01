Juventus, i numeri di Chiesa contro l’Atalanta: i dati

Federico Chiesa, gioiello della Juventus, potrebbe essere uno dei protagonisti della gara contro l'Atalanta.

redazionejuvenews

Nella sfida di domani sera tra Atalantae Juventusuno dei protagonisti sarà certamente Federico Chiesa, stella dei bianconeri. Ecco l'approfondimento di Madama sull'ex Fiorentina: "Federico Chiesa è tornato in campo, dopo l'infortunio, il 2 novembre 2022 nella gara di Champions League contro il PSG. Da allora il numero 7 bianconero ha collezionato 5 presenze in Serie A, offrendo ai compagni due assist: il primo a Milik nella vittoria interna contro la Lazio, il secondo, sempre all'Allianz Stadium, a Danilo per il gol che ha deciso Juventus - Udinese.

Federico, contro il Napoli, è anche tornato titolare e contro il Monza, in Coppa Italia, ha ritrovato il gol. Adesso sfida l'Atalanta, contro cui ha numeri interessanti. CHIESA E L'ATALANTA Tornato titolare in Serie A nell’ultima giornata 369 giorni dopo la precedente, Chiesa è andato a segno in due delle sue ultime tre gare interne contro l’Atalanta in campionato (l’8 febbraio 2020 con la Fiorentina e il 16 dicembre 2020 con la Juventus).

Nel complesso, quella bergamasca è una delle quattro avversarie attualmente in Serie A contro cui Federico Chiesa ha segnato almeno tre gol, insieme a Milan (3), Sampdoria (4) e Bologna (6). Il precedente non riguarda il campionato, ma, Federico Chiesa, contro l'Atalanta ha segnato un gol importantissimo: il 19 maggio 2021 la sua rete ha consentito alla Juve di superare i bergamaschi in finale di Coppa Italia e conquistare il trofeo".