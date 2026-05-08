La Juventus è in partenza direzione Lecce. Nella lista dei convocati da mister Spalletti, assenti solamente Milik e Cabal.

Lorenzo Focolari

La società bianconera, tramite una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, ha diramato la lista dei convocati per la trasferta di Lecce. La Juventus scenderà in campo domani sera alle 20:45.

Convocati

Penultima gara in trasferta di campionato per i bianconeri: la Juventus sfiderà domani sera, sabato 9 maggio, il Lecce nel match valido per il trentaseiesima giornata di campionato.

Una gara che andrà in scena alle ore 20:45.

Di seguito i giocatori a disposizione di Luciano Spalletti”.

SERIE A | LECCE-JUVENTUS, I CONVOCATI

1 Perin

2 Holm

3 Bremer

4 Gatti

5 Locatelli

6 Kelly

7 Conceicao

8 Koopmeiners

9 Vlahovic

10 Yildiz

11 Zhegrova

13 Boga

15 Kalulu

16 Di Gregorio

17 Adzic

18 Kostic

19 Thuram

20 Openda

21 Miretti

22 McKennie

23 Pinsoglio

27 Cambiaso

30 David

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