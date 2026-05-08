La Juventus è in partenza direzione Lecce. Nella lista dei convocati da mister Spalletti, assenti solamente Milik e Cabal.
La società bianconera, tramite una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, ha diramato la lista dei convocati per la trasferta di Lecce. La Juventus scenderà in campo domani sera alle 20:45.
“Penultima gara in trasferta di campionato per i bianconeri: la Juventus sfiderà domani sera, sabato 9 maggio, il Lecce nel match valido per il trentaseiesima giornata di campionato.
Una gara che andrà in scena alle ore 20:45.
Di seguito i giocatori a disposizione di Luciano Spalletti”.
SERIE A | LECCE-JUVENTUS, I CONVOCATI
1 Perin
2 Holm
3 Bremer
4 Gatti
5 Locatelli
6 Kelly
7 Conceicao
8 Koopmeiners
9 Vlahovic
10 Yildiz
11 Zhegrova
13 Boga
15 Kalulu
16 Di Gregorio
17 Adzic
18 Kostic
19 Thuram
20 Openda
21 Miretti
22 McKennie
23 Pinsoglio
27 Cambiaso
30 David
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