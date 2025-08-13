Juventus, i convocati per la partita di oggi contro la Next-Gen
Home > Juve News

Juventus, i convocati per la partita di oggi contro la Next-Gen

Riccardo Focolari
Torino
13 Agosto, 16:48
All’Allianz Stadium oggi si gioca una partita “di casa”: Juventus contro Juventus Next Gen. Fischio d’inizio alle 18.30, in quella che sarà la penultima amichevole prima dell’inizio ufficiale della stagione. Dopo il successo sul Borussia Dortmund, la squadra di Igor Tudor si misura con il gruppo guidato da Brambilla, in un test che serve a

All’Allianz Stadium oggi si gioca una partita “di casa”: Juventus contro Juventus Next Gen. Fischio d’inizio alle 18.30, in quella che sarà la penultima amichevole prima dell’inizio ufficiale della stagione. Dopo il successo sul Borussia Dortmund, la squadra di Igor Tudor si misura con il gruppo guidato da Brambilla, in un test che serve a mettere minuti nelle gambe e rifinire i dettagli tattici.

Assenza di peso tra i convocati: non ci sarà Gleison Bremer. Il centrale brasiliano, reduce da un lungo stop per infortunio, finora ha collezionato solo un tempo contro la Reggiana e uno contro il Borussia Dortmund. Oggi, invece, resterà a riposo.

Qui la lista completa dei convocati 

Leggi anche

Stefania Palminteri · 13 Agosto, 19:27
FINE – Juventus-Juventus Next Gen 2-0!
Il live della partita
Riccardo Focolari - 13 Agosto, 13:37
Fabrizio Biasin svela il futuro di Dusan Vlahovic
Stefania Palminteri - 13 Agosto, 13:34
Donnarumma, il futuro è deciso: ecco dove andrà
Riccardo Focolari - 11 Agosto, 18:33
ESCLUSIVA – Juventus, c’è un giocatore che vuole tornare!
Riccardo Focolari - 11 Agosto, 10:57
Borussia-Juventus, Tudor parla in mixed e sentite che dice…
Riccardo Focolari - 10 Agosto, 18:35
BORUSSIA D. vs JUVENTUS / Altra vittoria per la Juventus! 0-2!
Cristiano Passa - 10 Agosto, 13:12
Pallone d’Oro: Yildiz nominato per il premio di Miglior Under 21
x