Juventus, i convocati per la partita di oggi contro la Next-Gen

All’Allianz Stadium oggi si gioca una partita “di casa”: Juventus contro Juventus Next Gen. Fischio d’inizio alle 18.30, in quella che sarà la penultima amichevole prima dell’inizio ufficiale della stagione. Dopo il successo sul Borussia Dortmund, la squadra di Igor Tudor si misura con il gruppo guidato da Brambilla, in un test che serve a mettere minuti nelle gambe e rifinire i dettagli tattici.

Assenza di peso tra i convocati: non ci sarà Gleison Bremer. Il centrale brasiliano, reduce da un lungo stop per infortunio, finora ha collezionato solo un tempo contro la Reggiana e uno contro il Borussia Dortmund. Oggi, invece, resterà a riposo.

