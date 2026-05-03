La Juventus ha diramato la lista dei convocati per il match di oggi contro l'Hellas Verona. Tutti presenti per i bianconeri.
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La Juventus, tramite il proprio sito ufficiale, ha comunicato la lista dei convocati per la partita di oggi. Alle 18:00 si scenderà in campo all'Allianz Stadium nel match valido per la trentacinquesima giornata di Serie A. Contro il Verona quasi tutti presenti per Luciano Spalletti, rimangono out Milik e Cabal, stagione finita per loro.
La lista dei convocatiPortieri: 1 Perin, 16 Di Gregorio, 23 Pinsoglio.
Difensori: 2 Holm, 3 Bremer, 4 Gatti, 6 Kelly, 15 Kalulu, 27 Cambiaso.
Centrocampisti: 5 Locatelli, 8 Koopmeiners, 17 Adzic, 18 Kostic, 19 Thuram, 21 Miretti, 22 McKennie.
Attaccanti: 7 Coinçecao, 9 Vlahovic, 10 Yildiz, 11 Zhegrova, 13 Boga, 20 Openda, 30 David.
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