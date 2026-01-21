JuveNews.eu
Pubblicità

Juventus, i convocati di Luciano Spalletti

Lorenzo Focolari – 21 Gennaio, 14:15

Juventus

La lista dei giocatori convocati dal tecnico toscano per la gara di Champions League contro il Benfica.

La Juventus con una nota sul proprio sito ufficiale, ha comunicato i bianconeri convocati da mister Spalletti per la gara contro il Benfica. Di seguito la nota del club:

Quarta sfida casalinga nella prima fase di Champions League in questa stagione per la Juventus, che affronta questa sera, mercoledì 21 gennaio, il Benfica all’Allianz Stadium.

Fischio d’inizio del match fissato alle ore 21:00.

Di seguito i giocatori a disposizione di Luciano Spalletti per la sfida contro la squadra portoghese”.

UCL | JUVENTUS-BENFICA, I CONVOCATI

1 Perin

3 Bremer

4 Gatti

5 Locatelli

6 Kelly

7 Conceicao

8 Koopmeiners

10 Yildiz

11 Zhegrova

15 Kalulu

16 Di Gregorio

17 Adzic

18 Kostic

19 Thuram

20 Openda

21 Miretti

22 McKennie

23 Pinsoglio

25 Joao Mario

27 Cambiaso

30 David

32 Cabal

40 Rouhi