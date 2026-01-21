Juventus, i convocati di Luciano Spalletti

La Juventus con una nota sul proprio sito ufficiale, ha comunicato i bianconeri convocati da mister Spalletti per la gara contro il Benfica. Di seguito la nota del club:
“Quarta sfida casalinga nella prima fase di Champions League in questa stagione per la Juventus, che affronta questa sera, mercoledì 21 gennaio, il Benfica all’Allianz Stadium.
Fischio d’inizio del match fissato alle ore 21:00.
Di seguito i giocatori a disposizione di Luciano Spalletti per la sfida contro la squadra portoghese”.
UCL | JUVENTUS-BENFICA, I CONVOCATI
1 Perin
3 Bremer
4 Gatti
5 Locatelli
6 Kelly
7 Conceicao
8 Koopmeiners
10 Yildiz
11 Zhegrova
15 Kalulu
16 Di Gregorio
17 Adzic
18 Kostic
19 Thuram
20 Openda
21 Miretti
22 McKennie
23 Pinsoglio
25 Joao Mario
27 Cambiaso
30 David
32 Cabal
40 Rouhi