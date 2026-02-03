Juventus, Holm si presenta :”La Juventus è un sogno che avevo fin da bambino”

Le prime parole di Emil Holm da nuovo giocatore della Juventus. Leggiamo le sue dichiarazioni ai canali ufficiali della società.

Il neo acquisto bianconero Emil Holm si è presentato ai suoi nuovi tifosi rilasciando alcune parole ai canali ufficiali della Juventus.

Sull’arrivo in bianconero: “È un club enorme e per me è un grande motivo d’orgoglio essere qui”.

Le caratteristiche tecniche: “Sono un giocatore che dà sempre il massimo per la squadra. Penso di avere un buon cross e di essere affidabile anche in fase difensiva”.

Sull’importanza di questa chance: “Per me è un’opportunità enorme. La Juventus è un sogno che avevo fin da bambino. Voglio aiutare la squadra e mettermi al servizio dei miei compagni”.

Fuori dal campo, Holm si racconta così: “Mi piace guardare film, soprattutto quelli tra gli anni ’90 e 2000. Poi stare con la mia fidanzata, fare una passeggiata in città e godermi il tempo libero”.

Parlando della Juventus guidata da Luciano Spalletti, il laterale ha sottolineato: “La squadra è molto forte e molto organizzata. Mi piace il modo in cui gioca, il fatto di alternare la difesa a tre e a quattro. Ci sono tante cose positive nel loro stile di gioco”.

Infine, un messaggio diretto ai tifosi: “Ciao a tutti, non vedo l’ora di vedervi presto all’Allianz Stadium”.