Niente Mondiale per Holm: l’esterno della Juventus costretto a fermarsi per infortunio

Brutte notizie per Emil Holm, che sarà costretto a rinunciare al Mondiale con la Svezia. A comunicarlo è stata direttamente la federazione svedese attraverso una nota ufficiale.

“Il difensore della Juventus, Emil Holm, ha riportato un infortunio muscolare che lo terrà lontano dai campi da gioco per diverse settimane. Dopo le valutazioni effettuate, il giocatore lascerà il ritiro della nazionale impegnata ai Mondiali per proseguire il percorso di recupero, saltando così il torneo”.

Rammaricato anche il commissario tecnico Graham Potter, che ha commentato così l’assenza del giocatore: “Siamo molto dispiaciuti per questa situazione. Gli siamo vicini e gli auguriamo una pronta guarigione”.