Il "profeta" Hernanes ha analizzato tutta la situazione della Juventus, mettendo in mezzo anche il Milan di Max Allegri

Anderson Hernanes de Carvalho Viana Lima, o semplicemente il “profeta” Hernanes, ha parlato della sua ex squadra, la Juventus.

Il fantasista brasiliano ha vestito la maglia della Juventus per due stagioni, dal 2015 al 2017. Non ha mai trovato fortuna come nelle sue esperienze precedenti in Italia. Con i bianconeri soltanto 24 presenze con solo 2 gol.

In occasione del Mondiale per Club, Hernanes è diventato un opinionista e collabora con DAZN Italia. Nella serata di ieri, ha parlato della situazione della Juventus, mettendo in mezzo anche il Milan e Massimiliano Allegri.

Le dichiarazioni di Hernanes

Queste le parole di Hernanes: “Vedendo la Juventus che gioca bene ma non vince col Sassuolo, tocca dare ragione ad Allegri: il Milan fa un primo tempo inguardabile, ma poi vince…“.

Poi sulla squadra di Allegri ha aggiunto: “Era importantissimo ripartire per il Milan, l’hanno fatto con personalità. Il Milan non è in crisi, ma in una fase di abitudine. Sembrava che fosse tutto sotto controllo, invece ora è prevedibile: i giocatori hanno perso il fuoco. Nel secondo tempo si è vista un’altra squadra. Allegri devi partire da qua, deve trovare qualcosa di nuovo per dare fuoco ed energia a questa squadra”.