Da Rugani a Lazovic: tutte le statistiche in vista di Juve-Verona

In vista del match tra Juve e Verona la Lega Serie A ha pubblicato una serie di interessanti statistiche sulla sfida

Sul proprio sito ufficiale la Lega Serie A ha pubblicato un interessante approfondimento sul match tra Juve e Verona: "La Juventus ha vinto tutti gli ultimi tre confronti di Serie A TIM contro l'Hellas Verona, tenendo la porta inviolata in ciascuno di questi; i bianconeri potrebbero infilare quattro successi consecutivi contro i gialloblù per la seconda volta nel torneo, dopo il periodo tra il 1989 e il 1992.

La Juventus non ha trovato il gol soltanto in una delle ultime 29 partite di Serie A TIM contro l'Hellas Verona (nella sconfitta per 0-2 al Bentegodi del 30/04/2000, con doppietta di Fabrizio Cammarata) e va a bersaglio da 20: soltanto contro Lazio (22) e Torino (25), i bianconeri vantano una serie aperta più lunga di gare di fila con gol all’attivo, considerando le compagini presenti nella Serie A TIM 2023/24.

L'Hellas Verona non ha mai vinto nelle 32 partite disputate sul campo della Juventus in Serie A TIM - cinque pareggi e ben 27 sconfitte per gli scaligeri in Piemonte - contro nessuna squadra i gialloblù hanno giocato più gare esterne nel massimo torneo senza vincere (32 anche contro Milan e Inter). Inoltre, tra le formazioni affrontate almeno 10 volte in trasferta, la Juventus è quella contro cui l'Hellas Verona ha registrato la percentuale di sconfitte più alta nella competizione (l’84%, 27/32).

La Juventus non ha subito gol nelle ultime due partite casalinghe di campionato, tanti clean sheet quanti quelli messi assieme dai bianconeri nelle precedenti nove gare interne di Serie A TIM; inoltre, dalla prima sfida andata in scena all’Allianz Stadium (2011/12), i piemontesi hanno tenuto la porta inviolata 119 volte (in 232 match, il 51%): soltanto l’Atlético Madrid ha fatto meglio in casa (125/232) nei cinque maggiori campionati europei nel periodo.

La Juventus non subisce gol da quattro partite, esattamente da 360 minuti: soltanto il Nizza vanta una serie aperta più lunga senza incassare reti (363’) nei cinque maggiori campionati europei in corso; inoltre, i bianconeri potrebbero tenere la porta inviolata per più match consecutivi per la prima volta dal periodo ottobre 2022-gennaio 2023 (otto in quel caso).

Nelle ultime due partite di campionato dell'Hellas Verona si sono contati sette gol (3.5 di media a match), dopo che nelle precedenti quattro ne erano stati realizzati soltanto due in totale (0.5 a gara); i veneti, reduci da due sconfitte, potrebbero perdere tre incontri di fila per la prima volta nel 2023 in Serie A TIM.

La Juventus è una delle cinque squadre dei cinque maggiori campionati europei 2023/24 (insieme a Real Madrid, Atlético Madrid Reims e Newcastle) a non avere ancora subito gol su sviluppi di palla inattiva; l’ultima marcatura incassata da fermo dai bianconeri è stata quella di Luperto (Empoli-Juventus, su corner, 22/05/2023).

A partire dallo scorso campionato, la Juventus ha subito soltanto un gol nelle otto partite in cui Daniele Rugani è partito dal 1’minuto; inoltre, bianconeri con il classe ‘94 nell’11 titolare nel periodo considerato hanno vinto il 75% degli incontri di Serie A TIM a fronte del 56% senza di lui dal primo minuto.

Manuel Locatelli ha ritrovato il gol contro il Milan dopo 50 partite senza reti in Serie A TIM; quattro delle 12 marcature realizzate dal classe ‘98 nella competizione sono arrivate da fuori area. Una di queste proprio contro l'Hellas Verona, il 13 marzo 2021 con il Sassuolo.

Con il gol contro il Napoli nel match più recente, Darko Lazovic è diventato solo uno dei due giocatori ad andare a segno in ben cinque stagioni di fila nella storia dell'Hellas Verona in Serie A TIM, dopo Antonio Di Gennaro (sei, tra il 1982/83 e il 1987/88)".

(legaseriea.it)

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Juventus senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Juvenews per scoprire tutte le news di giornata sui bianconeri in campionato.