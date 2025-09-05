Juventus, hai visto David? Subito a segno con il Canada!

Per i tifosi juventini è un segnale incoraggiante. L’arrivo di David a Torino ha portato entusiasmo, ma anche curiosità

Un esordio che lascia il segno. Jonathan David, nuovo attaccante della Juventus, ha ritrovato il sorriso con la maglia del Canada. Nell’amichevole contro la Romania, giocata ieri, l’ex Lille ha impiegato appena undici minuti per timbrare il cartellino.

Una rete che vale doppio. Non solo per il tabellino, ma perché mancava da tempo: l’ultima volta era arrivata il 29 giugno 2025, nella gara di CONCACAF contro il Guatemala. Poi oltre due mesi di silenzio, qualche occasione sprecata, un po’ di critiche. E invece stavolta David si è sbloccato presto. Inserimento veloce, conclusione secca, gol. Una giocata semplice ma che ridà fiducia a un attaccante che la Juventus ha scelto per guidare l’attacco nella stagione che verrà.

Messaggio ai tifosi bianconeri

Per i tifosi juventini è un segnale incoraggiante. L’arrivo di David a Torino ha portato entusiasmo, ma anche curiosità: saprà reggere il peso di un grande club? L’amichevole con il Canada non dà risposte definitive, certo, ma manda almeno un messaggio chiaro: la fame c’è, la porta la vede eccome.