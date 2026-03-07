Juventus, Guardalà sul rinnovo di Spalletti: “Credo le parti siano molto vicine”

Il rinnovo di Luciano Spalletti con la Juventus sembra essere sempre più sicuro. Il giornalista Giovanni Guardalà ha riferito di come le parti siano molte vicine.

In collegamento con Sky Sport, Giovanni Guardalà ha parlato in merito al rinnovo di contratto di Luciano Spalletti con la Juventus. Leggiamo le sue parole:

“Manca la progettazione per il prossimo anno, perché comunque Spalletti è un allenatore importante che non firma così tanto per firmare e per restare alla Juventus. Sicuramente i presupposti ci sono, lo ha ripetuto Chiellini, lo ha detto Comolli in varie circostanze e lo ha ripetuto Spalletti. Però è chiaro che ci vuole un progetto. Bisognerà capire che tipo di investimenti può fare la Juventus sul mercato del prossimo anno.

Spalletti ha bisogno di giocatori con determinati caratteristiche ed è chiaro che prima di arrivare ad una firma bisogna capire che tipo di progettualità c’è. Però io credo che le parti siano molto vicine e che quindi si arriverà alla logica conclusione, perché lo abbiamo detto più volte al di là dei risultati dell’ultimo periodo eccetera, il lavoro che ha fatto Spalletti sulla testa della squadra e sulle prestazioni della squadra è evidente. Poi è chiaro che ci sono molte cose da migliorare, ci sono state partite pessime come quella contro il Como o il secondo tempo col Galatasaray ma ci sono state anche molte belle prestazioni. Adesso dovrà arrivare il momento per la Juventus di ritrovare la vittoria”.