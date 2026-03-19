Juventus, Guardalà su Koopmeiners:”Spalletti ora lo considera una riserva”

Il centrocampista olandese sta trovando sempre mene spazio e potrebbe lasciare la Juventus nella prossima sessione di mercato.

Nel corso di Sky Sport 24, Giovanni Guardalà ha parlato della stagione di Teun Koopmeiners, uno dei giocatori su cui la cura Spalletti sembra non aver funzionato:

“Ha provato a schierarlo anche in un ruolo in cui in Italia non eravamo abituati a vederlo, ma anche se le sue prestazioni da difensore sono state discrete non abbiamo mai visto il Koopmeiners dei tempi di Bergamo, se non ad Istanbul, con quella doppietta comunque inutile visto il risultato finale. Adesso è diventato a tutti gli effetti un rincalzo, gioca solo se manca uno tra Thuram e Locatelli.

Spalletti non ha mentito quando ha parlato di una grande stima dell’olandese, ma è anche vero che adesso, con un obiettivo da conquistare, è giusto che a giocare sia soltanto chi merita di farlo”.