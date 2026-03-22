Juventus, parla Guardalà: “Ecco dove deve intervenite Spalletti”

Il giornalista di Sky, Giovanni Guardalà, ha parlato in merito della Juventus. Durante la sosta, Spalletti dovrà lavorare su questi aspetti.

Giovanni Guardalà, noto giornalista sportivo italiano, è un inviato di punta per Sky Sport e segue spesso la squadra torinese.

Ha parlato così della Juventus, e del lavoro che dovrà fare Spalletti durante questa sosta per le nazionali.

Le parole di Guardalà

“Chiaramente ci saranno alcuni giocatori che non ci saranno per gli impegni con le nazionali. Però certamente dovrà lavorare sulla testa, forse da quel punto di vista avere un attimo distacco, la squadra poi riprenderà dopo oggi ad allenarsi venerdì, quindi comunque i famosi allenamenti invisibili di cui parla Spalletti, staccare per un po’ può essere utile. Però è chiaro che serve una squadra con più cattiveria, soprattutto quando va in vantaggio e provare a chiudere le partite, cosa che ieri è stata fatta in maniera molto blanda.

Poi, appunto, arrivano questi pareggi che poi sono molto simili a delle sconfitte che incidono sulla classifica. Quindi sicuramente sulla testa, sul modo di lavorare, sulla tattica che ieri non ha funzionato perché Spalletti lo continuava a ripetere, giocare più velocemente sugli esterni proprio perché il Sassuolo si è preso in velocità poteva avere dei problemi e invece la squadra manovrava in maniera troppo lenta per poter dare fastidio a Sassuolo“.